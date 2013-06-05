У першому турі Sberbank Open українські гросмейстери успіху не домоглися

Як передає кореспондент УНІАН, в турнірі за участю 10 гросмейстерів серед інших грають два екс-чемпіони світу - Анатолій Карпов (Росія) і Веселін Топалов (Болгарія), а також діючий чемпіон світу з швидких шахів екс-українець, що нині представляє Росію, Сергій Карякін.

Враховуючи те, що в Києві гросмейстери грають у швидкі шахи, саме Карякін є головним фаворитом змагань. Це він довів вже в першому турі, в грі проти українця Коробова. За жеребом Карякін грав чорними, але перехопив ініціативу, змусивши українця здатися - 0:1.

В іншій партії між Ельяновим і Арещенком було зафіксовано нічию - 0,5:0,5.

Також поділили очко два росіяни - Євген Томашевський з Карповим і представник Білорусі Сергій Жигалко з Петром Леком (Угорщина).

А в партії Топалов (Болгарія) - Аркадій Найдіч (Німеччина) досвідченіший і титулований болгарин легко використав свою перевагу білими фігурами - 1:0.

Таким чином, після першого туру на турнірі два лідери - Карякін і Топалов.

Протягом трьох днів (5-7 червня) гросмейстери проведуть круговий турнір у дев'ять турів, зігравши по разу один з одним. Щодня вони проводитимуть по три партії. У ці хвилини йде другий тур змагань.