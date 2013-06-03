До Києва на шаховий турнір приїхали Топалов і Карпов

Як передає кореспондент УНІАН, у супертурнірі «А» зіграють 10 гравців з еліти світових шахів. Це семиразовий чемпіон світу Анатолій Карпов (Росія), діючий чемпіон світу зі швидких шахів Сергій Карякін (Росія), чемпіон світу Веселін Топалов (Болгарія), претендент на світову корону Петер Леко (Угорщина), дворазовий олімпійський чемпіон Павло Ельянов (Україна), чемпіон Європи Євген Томашевський (Росія), чемпіон Європи у складі збірної Німеччини Аркадій Найдіч (Німеччина), чемпіон України Олександр Арещенко, віце-чемпіон світу серед юніорів Сергій Жигалко (Білорусь), діючий чемпіон України Антон Коробов.

Гросмейстери зіграють у швидкі шахи за круговою системою (9 турів).

У дитячому турнірі «В» з класичних шахів візьмуть участь близько 200 юних шахістів - як молодих українців, так і представників інших країн.

У турнірі «С» зі швидких шахів візьмуть участь 125 співробітників Групи Сбербанк Росії.

Змагання в Києві триватимуть до 8 червня.