Визначилися можливі суперники "Металіста" у Лізі чемпіонів

Як повідомляє офіційний сайт ФК "Металіст", за підсумками чемпіонату Греції стало зрозуміло, що в списку команд на 3-й кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів сезону 2013/14 харківський "Металіст" перебуває в списку сіяних команд, оскільки за рейтингом опинився вище за грецький ПАОК.

На тему: Результати останнього туру Чемпіонату України з футболу сезону 2012/13

Серед можливих суперників "Металіста" 5 команд. Окрім ПАОК (Греція), це "Зальцбург" (Австрія), "Нордшелланд" (Данія), "Грасхопперс" (Швейцарія) і "Зулте Варегем" (Бельгія).

Жеребкування цього етапу відбудеться 19 липня.

Перші матчі відбудуться 30-31 липня, а відповіді 6-7 серпня.