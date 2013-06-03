Визначилися можливі суперники "Металіста" у Лізі чемпіонів
14:51, 03 червня 2013Спорт
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Напередодні завершилася європейська національна футбольна першість, за підсумками якої визначилися можливі суперники харківського "Металіста" в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА.
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Як повідомляє офіційний сайт ФК "Металіст", за підсумками чемпіонату Греції стало зрозуміло, що в списку команд на 3-й кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів сезону 2013/14 харківський "Металіст" перебуває в списку сіяних команд, оскільки за рейтингом опинився вище за грецький ПАОК.
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Серед можливих суперників "Металіста" 5 команд. Окрім ПАОК (Греція), це "Зальцбург" (Австрія), "Нордшелланд" (Данія), "Грасхопперс" (Швейцарія) і "Зулте Варегем" (Бельгія).
Жеребкування цього етапу відбудеться 19 липня.
Перші матчі відбудуться 30-31 липня, а відповіді 6-7 серпня.
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