Легкоатлетка Саладуха виграла срібло етапу «Діамантової ліги»

Як повідомили УНІАН у Федерації легкої атлетики України, в штаті Орегон на старт вишли три українки.

Саладуха у своїй кращій спробі у потрійному стрибку показала результат 14,85 метра (на той момент це був кращий результат сезону у світі), але її завдяки сильному попутному вітру обійшла колумбійка Катерина Ібаргуєн (14,93 метра). У результаті українка одержала «срібло». Ганна Князева, яка оформляє ізраїльське громадянство, але поки виступає під жовто-синім прапором, фінішувала на шостому місці з результатом 14,15 метра.

У свою чергу, Віра Ребрик у секторі для метання списа у кращій спробі показала результат 57,74 метра. У результаті українка посіла восьме місце. Для порівняння переможниця німка Крістіна Обергфель відправила спис на 67,70 метра.

Як повідомляв УНІАН, етап в Юджині був п'ятим з початку сезону «Діамантової ліги» і другим поспіль у США.