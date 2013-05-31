Сьогодні ФІФА може схвалити «попередження» для світу футболу

Керівний орган світового футболу, ФІФА, у п'ятницю, 31 травня, голосуватиме за пропозиції щодо того, як витіснити расизм зі спорту.

На щорічному конгресі на острові Маврикій зберуться делегати, що представляють понад 100 національних асоціацій. Учасники події розглянуть звіт робочої групи під керівництвом віце-президента ФІФА, Джеффрі Вебба. Сам він назвав документ "попередженням" для світу футболу. Серед пропозицій - дискваліфікація національних збірних на подальші чемпіонату світу, якщо фанати вигукуватимуть расистські слогани. ВВС Україна

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