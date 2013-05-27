Українські юніори не поїдуть на футбольне Євро 2013

У вирішальному матчі відбіркового турніру в російському Краснодарі українські футболісти поступилися команді Туреччини з рахунком 0:2.

Як повідомляє офіційний сайт Європейського союзу футбольних асоціацій, тільки перемога у цій грі могла дозволити українцям боротися за перше місце.

Перебіг матчу показав, що турецькі футболісти, які взяли до цього дві перемоги, зараз на голову сильніші за суперників по турніру еліт-раунду, що відбувався у Краснодарі. Адже вони перед завершальним туром переграли господарів турніру - росіян (2:1), і буквально розгромили команду Італії (5:1).

Українці, на тлі збірної Італії, виявилися більш конкурентоспроможними, але стримати натиск турецьких футболістів також не змогли. Дублем в цьому матчі відрізнився Ібрахім Йилмаз, який забив голи на 38-й і 76-й хвилинах.

Зазначимо також, що гра вийшла вельми нервовою і грубою. Упродовж матчу суддя показав 7 жовтих карток. Попередження одержали чотири гравці збірної України і три - турецької команди.

Таким чином, збірна України посіла третє місце на турнірі, де розігрувалася лише одна путівка у фінальний турнір Євро.