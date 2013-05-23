Форвард Андерлехта переходить у київське Динамо

В інтерв'ю бельгійському виданню Lavenir 27-річний нападаючий заявив, що хотів би грати в англійському «Ліверпулі», однак, оскільки у нього немає європейського паспорта, доведеться їхати до України.

«Завжди мріяв виступати в англійській Прем'єр-лізі. Був би у мене бельгійський паспорт, то я неодмінно перейшов би до «Ліверпуля». Доля розпорядилася інакше, все вже заплановано, я переходжу у «Динамо». Моя вагітна дружина приєднається до мене трохи пізніше…», - заявив Мбокані.