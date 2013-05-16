Девід Бекхем залишає футбол
17:48, 16 травня 2013Спорт
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Півзахисник французького «Парі Сен-Жермен» Девід Бекхем заявив, що залишить професійний футбол після закінчення поточного сезону, повідомляє Agence France-Presse.
Бекхем залишає футбол
За даними агентства, подякувавши клубу за можливість пограти на вищому рівні поточного сезону, 38-річний англієць підкреслив, що для нього «настав час завершити кар'єру».
Офіційного підтвердження про завершення гравцем кар'єри ні на сайті ПСЖ, ні на особистому сайті гравця поки немає.
Девід Бекхем (другий ліворуч) у складі ПСЖ / Фото facebook.com/Beckham
Найбільшого успіху в кар'єрі Бекхем добився, виступаючи за "Манчестер Юнайтед", де виграв 6 титулів чемпіона Англії, двічі вигравав національний Кубок і Суперкубок, по одному разу - Лігу чемпіонів і Міжконтинентальний кубок.
Виступаючи в Іспанії у складі мадридського "Реалу", Бекхем також вигравав чемпіонат країни, Суперкубок і Кубок Сантьяго Бернабеу.
У складі ПСЖ він виграв Чемпіонат Франції сезону 2012/2013.
Девід Бекхем у грі / Фото facebook.com/Beckham
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