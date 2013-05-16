Девід Бекхем залишає футбол

За даними агентства, подякувавши клубу за можливість пограти на вищому рівні поточного сезону, 38-річний англієць підкреслив, що для нього «настав час завершити кар'єру».

Офіційного підтвердження про завершення гравцем кар'єри ні на сайті ПСЖ, ні на особистому сайті гравця поки немає.

Найбільшого успіху в кар'єрі Бекхем добився, виступаючи за "Манчестер Юнайтед", де виграв 6 титулів чемпіона Англії, двічі вигравав національний Кубок і Суперкубок, по одному разу - Лігу чемпіонів і Міжконтинентальний кубок.

Виступаючи в Іспанії у складі мадридського "Реалу", Бекхем також вигравав чемпіонат країни, Суперкубок і Кубок Сантьяго Бернабеу.

У складі ПСЖ він виграв Чемпіонат Франції сезону 2012/2013.