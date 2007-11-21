Результати матчів Чемпіонату Європи з футболу

Хорватія виграє, в Києві - нічия

Закінчилися матчі відбірного раунду Чемпіонату Європи з футболу. Закінчилися матчі відбірного раунду Чемпіонату Європи з футболу. Група A. Вірменія - Казахстан 0:1 (Остапенко 64), Азербайджан - Бельгія 0:1 (Пьєроні 53), Сербія - Польща 2:2 (Муравскі 28, Матусяк 47 - Жигич 69, Лазович 71), Португалія - Фінляндія 0:0 Група B. Грузія - Литва 0:2 (Кшанавічюс 52, Калонас 90+6), Італія - Фарерські острови 3:1 (Беньямінсен 11 автогол, Тоні 36, Кьєлліні 41 - Якобсен 83), Україна - Франція 2:2 (Воронін 14, Шевченко 46 - Анрі 20, Гову 34) Група C. Туреччина - Боснія-Герцеговина 1:0 (Кахведжи 43), Мальта - Норвегія 1:4 (Мифсуд 53 - Иверсен 25, 28 пен., 45, Педерсен 75), Угорщина - Греція 1:2 (Бужакі 7 - Вонцак 22 автогол, Басінас 59 пен.) Група D. Кіпр - Чехія 0:2 (Пуділ 11, Коллер 74), Німеччина - Уельс 0:0, Сан-Маріно - Словаччина 0:5 (Михалик 42, Голошко 51, Гамшик 53, Чех 57, 83) Група E. Ізраїль - Македонія 1:0 (Барда 35), Андорра - Росія 0:1 (Сичов 39), Англія - Хорватія 2:3 (Лемпард 56 пен., Крауч 65 - Кранчар 8, Оліч 14, Петрич 77) Група F. Іспанія - Північна Ірландія 1:0 (Хаві 52), Данія - Ісландія 3:0 (Беннтнер 34, Томассон 44, Каленберг 59), Швеція - Латвія 2:1 (Альбек 1, Келлстрем 57 - Лайзанс 26) Група G. Румунія - Албанія 6:1 (Діке 22, 73 пен., Тамаш 53, Нікулає 64, 66, Маріка 71 пен. - Капллані 65), Словенія - Болгарія 0:2 (Георгієв 81, Бербатов 84), Білорусь - Нідерланди 2:1 (Булига 49, Коритько 65 - ван дер Ваарт 89).

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