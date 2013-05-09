Українські «Отамани» зробили заміну на фінал WSB

Казахська команда «Астана Арланс» зробила заміну на перший день фінального матчу Всесвітньої серії боксу проти «Українських отаманів» – в суперважкій вазі хорватського легіонера Філіпа Хрговіча в бою з українцем Олександром Усиком замінить румунський легіонер казахської команди Міхай Ністор. У свою чергу, у «Отаманів» на бій із Саматом Башеновим у легкій вазі замість Дениса Берінчика вийде Василь Ломаченко.

Як повідомляє сайт boxingnews.com.ua, швидше за все, тренери і функціонери команди «Астана Арланс», проводячи заміну, керувалися наступною логікою: Хрговіч – майже двометровий хлопець, а до боїв з такими гігантами Усик уже звик у WSB. А от Ністор - маленький агресивний лівша, і перебудуватися за один день з високого правші Хрговіча, який полюбляє боксувати з дальньої дистанції, на маленького лівшу Ністора, який постійно наступає, буде не так вже й легко.

Ністор в WSB провів три поєдинки. У першому бою він програв розділеним рішенням суддів французові Тоні Йоке, у другому сенсаційно переміг дворазового срібного призера Олімпійських ігор італійця Клементі Руссо, завдавши йому першої поразки в WSB, а в третьому розгромив аргентинця Оскара Рікардо Переса, перемігши технічним нокаутом в другому раунді.

Що стосується заміни в українській команді, то вона була очікуваною навіть попри те, що напередодні офіційний сайт WSB опублікував новину про те, що Ломаченко травмований. Як виявилося, дворазовий олімпійський чемпіон почувається добре і готовий до бою.

Як повідомляв УНІАН, фінал WSB відбудеться 10 і 11 травня в Астані. Матч буде показано в повному обсягу і прямому ефірі на телеканалі «2+2».