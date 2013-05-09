Блохін каже, що "Динамо" треба створювати заново
Головний тренер футбольного клубу «Динамо» (Київ) Олег Блохін вважає, що команду «треба створювати заново».
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Блохін заявив журналістам під час відкритого тренування в рамках підготовки до матчу 28-го туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги проти маріупольського «Іллічівця».
Зокрема, відповідаючи на запитання про перспективи команди, яка вперше за роки незалежного чемпіонату України може не потрапити до двійки кращих команд країни, О.Блохін сказав: "Хлопці, ви порахуйте, скільки я в «Динамо» працюю. Ось ви запитаєте у Резо Чохонелідзе, і він вам скаже: 65 днів. Два місяці. Це з урахуванням того часу, що я хворів. Скільки Рамос працює в "Дніпрі"? Скільки Маркевич працює в "Металісті"? А Луческу скільки працює в "Шахтарі"? Ви хочете, щоб за два місяці можна було створити команду? У мене так не виходить, я не фантазер».
На думку тренера, «потрібно рухатися step by step - поволі підніматися. А іноді навіть треба зробити два кроки назад, щоб потім зробити один важливий крок вперед. Навіть у великих команд, як "Аякс", "Реал", "Мілан", був переломний момент, коли треба створювати команду заново. Отже, цей процес болісний. І для команди, і для мене, для всіх. А особливо - для уболівальників, тому що всі звикли, що київське "Динамо" повинно бути в Лізі чемпіонів. Але щоб створити команду, щоб вона боролася в Лізі чемпіонів, її саме треба створювати. Той же "Шахтар", як ви знаєте, потрапляв у Лігу чемпіонів, але потім звідти вилітав. Треба поволі створювати".
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Як повідомляв УНІАН, у поточному турнірі української Прем'єр-ліги київське "Динамо" займає третє місце, відстаючи від харківського "Металіста" на 3 бали і програвши харків'янам обидві очні зустрічі в нинішньому сезоні. Раніше, починаючи з 1992 року, за 21 національний чемпіонат команда 13 разів ставала чемпіоном України і 8 разів срібним призером першості країни.
Нагадаємо, матч «Динамо» (Київ) – «Іллічівець» відбудеться 11 травня в Києві, на НСК «Олімпійський», о 19.30. Телетрансляція матчу вестиметься на каналі «2+2».
«Металіст» обіграв «Динамо» і вийшов на друге місце в таблиці УПЛ
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