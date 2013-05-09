Блохін каже, що "Динамо" треба створювати заново

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Блохін заявив журналістам під час відкритого тренування в рамках підготовки до матчу 28-го туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги проти маріупольського «Іллічівця».

Зокрема, відповідаючи на запитання про перспективи команди, яка вперше за роки незалежного чемпіонату України може не потрапити до двійки кращих команд країни, О.Блохін сказав: "Хлопці, ви порахуйте, скільки я в «Динамо» працюю. Ось ви запитаєте у Резо Чохонелідзе, і він вам скаже: 65 днів. Два місяці. Це з урахуванням того часу, що я хворів. Скільки Рамос працює в "Дніпрі"? Скільки Маркевич працює в "Металісті"? А Луческу скільки працює в "Шахтарі"? Ви хочете, щоб за два місяці можна було створити команду? У мене так не виходить, я не фантазер».

На думку тренера, «потрібно рухатися step by step - поволі підніматися. А іноді навіть треба зробити два кроки назад, щоб потім зробити один важливий крок вперед. Навіть у великих команд, як "Аякс", "Реал", "Мілан", був переломний момент, коли треба створювати команду заново. Отже, цей процес болісний. І для команди, і для мене, для всіх. А особливо - для уболівальників, тому що всі звикли, що київське "Динамо" повинно бути в Лізі чемпіонів. Але щоб створити команду, щоб вона боролася в Лізі чемпіонів, її саме треба створювати. Той же "Шахтар", як ви знаєте, потрапляв у Лігу чемпіонів, але потім звідти вилітав. Треба поволі створювати".

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Як повідомляв УНІАН, у поточному турнірі української Прем'єр-ліги київське "Динамо" займає третє місце, відстаючи від харківського "Металіста" на 3 бали і програвши харків'янам обидві очні зустрічі в нинішньому сезоні. Раніше, починаючи з 1992 року, за 21 національний чемпіонат команда 13 разів ставала чемпіоном України і 8 разів срібним призером першості країни.

Нагадаємо, матч «Динамо» (Київ) – «Іллічівець» відбудеться 11 травня в Києві, на НСК «Олімпійський», о 19.30. Телетрансляція матчу вестиметься на каналі «2+2».

«Металіст» обіграв «Динамо» і вийшов на друге місце в таблиці УПЛ

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