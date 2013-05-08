Янукович побажав футболістам Севастополя перемогти Шахтар

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні у Севастополі на урочистому відкритті реконструйованого мостового переходу біля залізничного вокзалу.

“Сьогодні у Севастополі відбудеться історичний матч, вперше в історії футбольний клуб “Севастополь” увійшов до півфіналу Кубка країни. Я бажаю севастопольцям перемогти”, - наголосив глава держави.

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Спілкуючись з мешканцями міста, Янукович, зокрема, зазначив, що головним для футбольного клубу “Севастополь” є повернутися до вищої ліги і мати належний стадіон.

На запитання севастопольців, чи допоможе держава побудувати у Севастополі новий стадіон, Янукович відповів запитанням: “Ви скажіть, де ми останнім часом побудували футбольний стадіон за бюджетні кошти? Якби ми почали будівництво за бюджеті кошти стадіонів, ми б усе інше не будували”. Президент допустив часткову участь держави при будівництві спортивних споруд.

За словами Януковича, у Севастополі “треба у подальшому будувати стадіон тисяч на 30 чоловік”.

Також Президент сьогодні під час поїздки до Севастополя провів на Сапун-Горі зустріч з ветеранами Великої Вітчизняної війни.