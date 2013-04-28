На титул Кличка-старшого офіційно з'явився претендент
11:15, 28 квітня 2013Спорт
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Канадський боксер Бермейн Стіверн виграв бій у американця Кріса Арреоли і став офіційним претендентом на титул чемпіона світу за версією WBC, яким володіє Віталій Кличко.
У Кличка з'явився обов`язковий претендент на чемпіонський пояс WBC
Як передає кореспондент УНІАН, бій завершився сьогодні вночі. Весь 12-раундовий поєдинок проходив під повним контролем Б.Стіверна. Більш того, у третьому раунді К.Арреола побував у нокдауні.
Канадець упевнено довів бій до перемоги, хоча нокаутувати суперника не зміг. Суддівські записки затвердили одноголосну перемогу: 118-109, 117-110, 117-110, все на користь Б.Стіверна.
Ця перемога стала для боксера 23-ю в кар`єрі і зробила його обов`язковим претендентом на чемпіонський пояс WBC.
Втім, коли відбудеться, і чи відбудеться взагалі чемпіонський бій за участі українця, не ясно. Адже В.Кличко так і не оголосив, чи продовжуватиме спортивну кар`єру.
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