Луческу вважає, що Динамо провело найкращу гру чемпіонату

Після перемоги над «Динамо» в Києві наставник «Шахтаря» Мірча Луческу проаналізував гру своїх підопічних.

"Було б дуже добре, якби всі ігри в чемпіонаті України були такими. У першу чергу, звичайно, відзначив би ту атмосферу, яка панувала на сьогоднішньому матчі. Перемогли ми, але і у «Динамо» сьогодні також були шанси домогтися перемоги. Напевно, ми були більш наполегливі в атакуючих діях, завдяки чому забили два голи і створили достатню кількість моментів. Як ми і припускали перед грою, «Динамо» знаходиться в дуже хорошій фізичній формі, в особливості їх гравці середньої лінії. Думаю, що ми були трохи швидше, більш вибуховими, ну і на перший план вийшла техніка. Ось через таке протиборство і вийшла ця гра - рівня Ліги чемпіонів. Звичайно, мені б дуже хотілося, щоб у чемпіонаті України було побільше подібних поєдинків, а на трибунах вболівали так, як це сьогодні робила київська публіка. Тим важливіше ця перемога, що вона була здобута в такій атмосфері. З моєї точки зору, «Динамо» сьогодні провело найкращу гру чемпіонату - з усіх матчів, які ми дивилися і аналізували. Це дуже добре і для українського футболу в цілому", - цитує Луческу офіційний сайт ФК "Шахтар".