Луческу може покинути «Шахтар» вже влітку: Все до цього йде

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю італійському виданню TuttoMercatoWeb.

«Я радий, що недавно поговорив з власником міланського «Інтера» Массімо Моратті, ця розмова важлива для мене. Але спершу я хочу закінчити чемпіонат України, в якому моя нинішня команда близька до перемоги. Мій контракт закінчується в травні. За дев'ять років ми виконали хорошу роботу, сприяли зростанню молодих гравців і здобули міжнародний авторитет. Сьогодні все йде до того, що я покину «Шахтар», але все ще може трапитися», - заявив М.Луческу.

На уточнювальне запитання кореспондента видання, чи буде наступним клубом румунського тренера саме «Інтер», М.Луческу заявив: «Я не виключаю такий варіант. Я б хотів повернутися до Італії, адже з моменту мого від'їзду я набув необхідного досвіду, виграв багато титулів і виростив багато молодих гравців. Але зараз не час про це думати. Потрібно гідно закінчити виступи на внутрішній арені, виграти чемпіонат і Кубок України».

Як повідомляв УНІАН, сплеск чуток про відставку М. Луческу припав на 6 березня 2013 року, наступний день після поразки «Шахтаря» від німецької «Боруссії» з Дортмунда (0:3) і вильоту з Ліги чемпіонів. Нібито М. Луческу в літаку по дорозі з Дортмунда додому повідомив про прийняте рішення покинути донецький клуб найближчим літом. Згодом, це категорично спростували генеральний директор клубу Сергій Палкін і найближчий помічник головного тренера Олександр Спиридон. Також С.Палкін спростував відомості про те, що «Шахтар» пропонує пост головного тренера іншим фахівцям. Зокрема, нинішньому наставникові італійського «Мілана» Массиміліано Алегрі. Сам М.Луческу обговорювати тему зміни праці до сьогоднішнього дня також категорично відмовлявся.