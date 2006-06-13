Закінчився матч Бразилія – Хорватія

У Берліні на "Олімпіаштадіоні" закінчився матч Чемпіонату світу з футболу (група F) Бразилія – Хорватія.

Бразильці почали гру з красивого натиску – 4-5 гравців атакують стрімко і винахідливо, особиста майстерність підкріплена заготівками в парах і трійках. Хорвати зосередилися і постаралися переломити ситуацію пресингом в середній лінії і командними переходами в атаку.

12-а хвилина. Удар Роберто Карлоса з 35 метрів під верхню штангу, Плетікоса встигає “підняти” мяч, після кутового удар Роналдіньо проходить поряд з бічною стійкою, знову кутовий, знову удар Карлоса, тепер з 22 метрів. Гола немає...

На 21-й хвилині Ніку Ковачу забракло швидкості, щоб вийти сам-на-сам з Діда, на 22-й забракло точності ударові Ніко Кранчара, сина головного тренера Хорватії. На 26-й вище воріт б`є Іван Класнич. А бразильці вже хвилин десять не можуть дійти до штрафної, захисники зустрічають їх раніше.

На 31-й хвилині – жовта картка Ніко Ковачу і штрафний удар за метр від лінії штрафного майданчика. Удар Роналдіньо влучає в стінку... Бразильці починають вдаватися до дальніх навісів... Три хорватські гравці, бувши прямо перед воротами, не дістають “прострілений” м`яч... У відповідь атака, і удар “міланського бразильця” Кака потрапляє до рук воротареві... На 44-й хвилині Кака знову б`є: тепер не зліва, а по центру, не у воротаря, а в дев`ятку – і це гол!..

Другий період почався з небезпечної атаки хорватів: дальній пас вивів Пршо на ударну позицію, але добре зіграв Діда. За хвилину йому знову довелося грати добре після удару Класнича з 19 метрів. А невдовзі вже Карлос продовжує свої досліди із сильними ударами здалеку по воротах хорватів.

На 59-й хвилині після навісної передачі від Кафу впритул головою б`є Роналдіньо – на місці воротар. Хорвати прагнуть атакувати: до самих воріт проходить Оліч, незабаром ще тричі раз по раз захисникам і воротареві доводиться на межі сил попрацювати, щоб уникнути гола.

За 10 хвилин до кінця бразильці почали стримувати темп гри, прагнучи зберегти результат. Зате пожвавилися хорватські болільники: запалили факели на трибунах, на полі, немов немає ніякої сек`юріті, вибіг болільник в картатій футболці.

Ніко Кранчар міг забити головою на 89-й хвилині. Суддя додав дві хвилини. За кілька секунд до кінця хорвати пробивали штрафний... Але врешті – 1:0