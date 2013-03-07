Жіноча збірна України виграла тур на ЧС із шахів
В Астані завершився четвертий тур командного чемпіонату світу з шахів, у якому жіноча збірна України обіграла команду Туреччини, - 2,5:1,5 очка.
Як повідомляє офіційний сайт змагань, перемогу здобула нинішня чемпіонка світу в індивідуальному заліку Ганна Ушеніна.
У свою чергу Марія Музичук, Наталія Жукова і Інна Яновська-Гапоненко свої партії звели внічию.
Прикметно, що це був єдиний матч у турі, в якому визначився переможець. Внічию з рахунком 2:2 зіграли Росія - Китай, Індія - Грузія, США - Франція і Румунія - Казахстан. Також цікаво, що в матчі лідерів турніру, збірних Росії і Китаю, всі чотири партії завершилися результативно.
Таким чином, збірна України наздогнала дует лідерів за командними очками. У трьох збірних тепер по 7 балів, і вони значно випереджають решту суперників. За особистими показниками попереду росіянки - 12,5 очка. Китайські шахістки набрали в сумі 12 очок, а українки - 10.
Як повідомляв УНІАН, збірна України з шахів є дворазовим бронзовим призером чемпіонату світу. Ці титули вона завоювала в 2007 і 2009 роках. У 2011 р. наша збірна залишилася за межею призерів.
Командний чемпіонат світу в Астані проходить з 2 по 13 березня.