Результати матчів Ліги чемпіонів

Закінчилися сьогоднішні матчі 1/8 Ліги чемпіонів УЄФА.

Ювентус - Селтік 2:0 (Матрі 24, Квальярелла 65).Перший матч 3:0 ПСЖ - Валенсія 1:1 (Лавессі 66 - Жонас 55). Перший матч 2:1 Нагадаємо, що вчора зіграли Боруссія - Шахтар 3:0 (2:2) і МЮ - Реал 1:2 (1:1). Наступні ігри 1/8 ЛЧ пройдуть: 12 березня: Шальке - Галатасарай (1:1), Барселона - Мілан (0:2) 13 березня: Малага - Порту (0:1), Баварія - Арсенал (3:1).

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