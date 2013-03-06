Результати матчів Ліги чемпіонів
23:35, 06 березня 2013Спорт
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Закінчилися сьогоднішні матчі 1/8 Ліги чемпіонів УЄФА.
Ювентус - Селтік 2:0 (Матрі 24, Квальярелла 65).Перший матч 3:0
ПСЖ - Валенсія 1:1 (Лавессі 66 - Жонас 55). Перший матч 2:1
Нагадаємо, що вчора зіграли Боруссія - Шахтар 3:0 (2:2) і МЮ - Реал 1:2 (1:1).
Наступні ігри 1/8 ЛЧ пройдуть:
12 березня: Шальке - Галатасарай (1:1), Барселона - Мілан (0:2)
13 березня: Малага - Порту (0:1), Баварія - Арсенал (3:1).
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