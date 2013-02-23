Янукович: Україна подасть заявку на Євро-2020

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович заявив в ході спілкування з громадянами в рамках телепроекту «Діалог з країною» в прямому ефірі семи загальнонаціональних телеканалів.

В.Янукович нагадав, що у 2020 році вперше фінальна частина чемпіонату Європи з футболу проходитиме в різних європейських містах.

«Було б непогано, щоб Україна брала участь», - сказав В.Янукович.

Він зазначив, що мав розмову з керівником однієї з європейських футбольних організацій.

«Я сказав, що якщо ми вас не підвели під час Євро-2012, то, можливо, могла б бути нам якась премія», - повідомив В.Янукович.

Він додав, що це була неофіційна розмова, але офіційно Україна подасть заявку на проведення матчів Євро-2020 в українських містах.