Блохін: Як кажуть у Франції, «се ля ві»

«Персоналії я обговорювати не буду. Хто не накривав м'ячі, теж обговорювати не буду. Що ж стосується загальної оцінки, то маючи перевагу в двох матчах, ми пропустили два голи зі «стандартів». Інших можливостей у «Бордо» не було. Повторюся, треба використовувати свої моменти. Не використовуючи такі можливості, які були у нас в обох матчах з «Бордо», вигравати важко. Те, що так відбувається, говорить про брак індивідуальної майстерності », - заявив Блохін на прес-конференції.

Щодо відсутності агресії у фінальних атаках «Динамо» тренер сказав наступне:

«Що ми зараз маємо, то маємо, це змінити поки не вдається», - цитує тренера прес-служба киян.

Блохін нарікає на брак форварда, який може поставити завершальну крапку в атаці:

«Я не скаржуся, але ми працюємо з тим матеріалом, який є. І я задоволений тим, що ми показуємо станом на даний момент. А плакатися в рукав, скаржитися, що все погано - це найпростіший вихід. Що є, то є. Щось встигаємо прищепити команді, щось ще ні. Але те, що у нас немає форварда, який може поставити завершальну крапку в атаці - це так».

На відсутність практики тренер, однак, посилатися не став.

«Посилатися на лютий - це саме просто виправдання. Я приймаю критику, яка є. Ми повинні були проходити «Бордо». А про лютневий або весняний футбол ви від мене ні слова не почуєте».

На завершення тренер додав наступне:« Таке буває у футболі. Як кажуть, тут, у Франції, «се ля ві». Що зробиш, таке життя. Треба сприймати так, як воно є».