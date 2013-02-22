Київське «Динамо» програло в Бордо

Перший матч у Києві тижневої давності завершився внічию з рахунком 1:1.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гра у Франції проходила у впертій і напруженій боротьбі. Більш того, кияни володіли ініціативою протягом більшої частини матчу, але довести свої моменти до логічного завершення - голи у ворота суперника, їм так і не вдавалося. Що стосується команди господарів, то вони куди більш раціонально використали свої шанси. Так, у першому таймі «жирондинці» мали всього один небезпечний момент і легко його перетворили в гол. Після подачі з кутового м'яч кілька разів зрикошетив і потрапив до Шейка Діабате, який з двох метрів пробив точно в кут воріт, 1:0.

Після перерви малюнок гри істотно не змінився. Кияни продовжували атакувати (їм в будь-якому випадку потрібно було забивати гол після домашньої нічиєї 1:1), а господарі впевнено захищалися. Удари Тайє Тайво, Мігеля Велозу і Андрія Ярмоленка не приносили бажаного результату. У підсумку, матч закінчився перемогою французів з мінімальним рахунком.

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Як повідомляв УНІАН, раніше вибули з боротьби в Лізі Європи дніпропетровський «Дніпро» та харківський «Металіст». Таким чином, в Лізі Європи після 1/16 фіналу не залишилося жодної української команди.