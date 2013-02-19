Южненський «Хімік» програв свій матч у Єврокубку

Як передає кореспондент УНІАН, гру в Самарі "Хімік" спочатку проводив у ролі аутсайдера. До сьогодні "Червоні крила" виграли всі чотири матчі, і зі стовідсотковим результатом очолювали турнірну таблицю групи. У той самий час, український клуб виграв лише половину ігор - дві з чотирьох, до того ж програвши у першому колі російському колективу на своєму майданчику - в Южному.

Змагатися на рівних з господарями майданчика українцям вдавалося лише у першій половині гри. Южненці вигравали з перевагою в 4 очки після першої 10-хвилинки, і мали мінімальну перевагу до великої перерви - 36:35. Але вже у третій чверті матчу ситуація кардинально змінилася. "Червоні крила" різко підвищили темп, з яким не могли справитися гравці "Хіміка". До того ж, самарці стали набагато частіше потрапляти в кільце суперника, поліпшивши статистику влучності кидків. У результаті, вже третя чверть принесла російському клубу відчутну перевагу в рахунку - 24:10 і загальні +13 (59:46). У завершальному відрізку гри господарям майданчика треба було лише спокійно контролювати хід матчу, що їм легко вдавалося.

Кращими снайперами стали легіонери "Хіміка" - канадець Дево Джозеф і американець Віллі Дін, що набрали по 16 очок.

Таким чином, після п'яти турів у української команди баланс перемог і поразок становить 2 до 3. Щоб посісти друге місце у підсумковій турнірній таблиці і вийти в плей-офф, "Хімікові" тепер необхідно вдома перемагати в завершальному турі шведський "Норчепінг". Перше місце з проміжним показником 5-0 достроково посів російський клуб.