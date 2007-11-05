Підсумки 15 туру Чемпіонату України з футболу

Трьома матчами в неділю закінчився 15 тур Чемпіонату України з футболу. Запорізький "Металург" і сімферопольська "Таврія" відбігали два тайми без забитих м`ячів - 0:0. "Зоря” вдома здобула першу перемогу за останні п`ять турів. Луганці з мінімальною перевагою обіграли ужгородське "Закарпаття»- 1:0 (Дуніч 68). Багатшим на забиті м`ячі виявився матч у Кривому Розі, де місцевий Кривбас «засмутив» Чорноморець 3:0 (Опря 15, Мотуз 78, 90).

У турнірній таблиці після 15 туру команди розташувалися так:

1. Шахтар 40

2. Дніпро 34

3. Динамо Київ 30

4. Металіст 30

5. Чорноморець 23

6. Таврія 21

7. Кривбас 20

8. Металург Д 17

9. Зоря 17

10. Арсенал 16

11. Металург З 16

12. ФК Харків 16

13. Ворскла 14

14. Закарпаття 14

15. Карпати 13

16. Нафтовик 10