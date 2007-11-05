Підсумки 15 туру Чемпіонату України з футболу

10:14, 05 листопада 2007
Спорт
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В неділю було зіграно три матчі

Нападаючий ФК ”Динамо” (Київ) Артем Мілевський (№25) веде боротьбу за м’яч із захисником ФК ”Металіст” (Харків) Міланом Обрадовичем (№22)
Трьома матчами в неділю закінчився 15 тур Чемпіонату України з футболу. Запорізький "Металург" і сімферопольська "Таврія" відбігали  два тайми без забитих м`ячів - 0:0. "Зоря” вдома здобула першу перемогу за останні п`ять турів. Луганці з мінімальною перевагою обіграли  ужгородське "Закарпаття»- 1:0 (Дуніч 68). Багатшим на забиті м`ячі виявився матч у Кривому Розі, де місцевий Кривбас «засмутив» Чорноморець 3:0 (Опря 15, Мотуз 78, 90).

У турнірній таблиці після 15 туру команди розташувалися так:

1. Шахтар   40              

2. Дніпро    34              

3. Динамо Київ   30             

4. Металіст    30              

5. Чорноморець    23             

6.  Таврія     21               

7.  Кривбас      20             

8.  Металург Д    17             

9.  Зоря    17              

10. Арсенал   16            

11. Металург З   16            

12. ФК Харків    16            

13. Ворскла    14            

14. Закарпаття    14            

15. Карпати    13            

16. Нафтовик    10

 

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