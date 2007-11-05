Підсумки 15 туру Чемпіонату України з футболу
10:14, 05 листопада 2007Спорт
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В неділю було зіграно три матчі
|Нападаючий ФК ”Динамо” (Київ) Артем Мілевський (№25) веде боротьбу за м’яч із захисником ФК ”Металіст” (Харків) Міланом Обрадовичем (№22)
У турнірній таблиці після 15 туру команди розташувалися так:
1. Шахтар 40
2. Дніпро 34
3. Динамо Київ 30
4. Металіст 30
5. Чорноморець 23
6. Таврія 21
7. Кривбас 20
8. Металург Д 17
9. Зоря 17
10. Арсенал 16
11. Металург З 16
12. ФК Харків 16
13. Ворскла 14
14. Закарпаття 14
15. Карпати 13
16. Нафтовик 10
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