Травма не завадить Андрію Шевченку грати

Капітан збірної України Андрій ШЕВЧЕНКО повністю відновився після травми коліна і приступив до повноцінних тренувань, повідомляє ЛентаRU.

Прес-аташе збірної України Ігор МІРОШНИЧЕНКО назвав інформацію про те, що А.ШЕВЧЕНКО може пропустити матч збірних України і Іспанії, "дуже вільним трактуванням" слів капітана української команди.

Нагадаємо, що на прес-конференції, присвяченій старту збірної України на чемпіонаті світу в Німеччині, А.ШЕВЧЕНКО заявив, що його головне завдання – відновити фізичну форму, "якщо не до першого матчу, то до другого". При цьому А.ШЕВЧЕНКО не тренувався в основній групі, а займався тільки пробіжками.

За словами І.МІРОШНИЧЕНКА, в неділю, 11 червня, ШЕВЧЕНКО тренувався нарівні з усіма, тому його шанси вийти на поле в середу такі ж, як у його товаришів по команді. Прес-аташе збірної України зазначив, що головною проблемою команди є не здоров`я гравців, а ранній початок матчу з Іспанією.

Нагадаємо, що гра Україна – Іспанія розпочнеться в Лейпцигу 14 червня о 15 годині за середньоєвропейським часом (16-а за київським). Як очікується, до початку матчу повітря прогріється до 30 градусів.