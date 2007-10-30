Чемпіонат світу з футболу відбудеться в Бразилії

Чемпіонат світу з футболу 2014 року відбудеться в Бразилії. Таке рішення у вівторок у Цюріху прийняв виконавчий комітет Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Бразилія претендувала на ЧС-2014 на безальтернативній основі, оскільки два інших кандидати - Аргентина й Колумбія - раніше відмовилися від ідеї проведення у себе чемпіонату.

В історії футболу двічі приймали чемпіонат світу лише чотири країни: Італія (1934, 1990), Франція (1938, 1998), Мексика (1970, 1986) та Німеччина (1974, 2006). У Бразилії мундіаль відбувся 1950 року, і тоді бразильці на "Маракані" програли у вирішальному матчі збірній Уругваю. Співвітчизники Пеле є п`ятиразовими чемпіонами світу.

Після недавньої інспекції ФІФА до Бразилії експерти рекомендували цю країну, зазначивши, що Бразилія продемонструвала потенціал, необхідний для організації чемпіонату світу. У доповіді наголошувалися багаті традиції бразильського футболу, і хоча були виявлені певні проблемні ділянки, інспектори висловили впевненість, що країна має достатньо ресурсів, щоб виправити все до 2014 року.

Всього Бразилія зазначила 18 стадіонів, які можуть бути задіяні на мундіалі, 14 з них побудовані, але потребують реконструкції, а ще чотири існують лише на папері. Гарні оцінки інспектори виставили країні за транспорт, готелі та підготовчу роботу над бюджетом.

Також сьогодні в Цюріху названа країна, яка 2011 року прийме чемпіонат світу з футболу серед жіночих команд. У спорі з Канадою це право здобула Німеччина, представниці якої ставали кращими футболістками планети в 2003-му і 2007-му роках.

РІА "Новости"