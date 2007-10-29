У Черновецького є тільки одна проблема

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запевняє, що проблема будівництва торгового комплексу біля НСК «Олімпійський» буде вирішена.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це він сказав, говорячи про підготовку столиці до проведення Євро-2012.

«Нещодавно я був на нараді у Президента. Ніяких претензій до нас висловлено не було. Є одна проблема: минула влада розпочала біля НСК «Олімпійський» будівництво торгового комплексу. І він заважає проведенню самого чемпіонату”, - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Водночас він підкреслив, що “ми запросимо власника цього комплексу і запропонуємо йому компенсацію у вигляді виділення іншого місця або знайдемо яке-небудь інше рішення».

Що стосується підготовки до чемпіонату, то Київ, за словами мера, готовий краще, ніж інші міста до прийняття великої кількості туристів. “У нас багато готелів, і найближчим часом введемо в експлуатацію ще цілу низку готелів, у тому числі й відомих марок», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Він також додав, що в разі потреби, якщо наплив туристів буде вже дуже великим, їх можна буде розмістити, зокрема, й на комфортабельних теплоходах, які стоятимуть на березі Дніпра.