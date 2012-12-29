У Дубаї назвали найкращого футбольного тренера 2012 року
17:40, 29 грудня 2012Спорт
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Тренер мадридського "Реалу" португалець Жозе Моурінью став володарем премії Globe Soccer Awards у номінації "Найкращий тренер року".
Жозе Моурінью - найкращий тренер року
Моурінью отримав свій приз на гала-вечорі в Дубаї, що відбувся в готелі Hotel Burj Califa de Dubai.
До складу журі входили віце-президент "Мілана" Адріано Галліані, президент "Порту" Пінту да Кошта, генеральний директор мадридського "Атлетіко" Мігель Анхель Хіль Марін і колишній футболіст "Реала" Луїш Фігу.
Нагадаємо, що лауреатом у номінації "Найкращий футболіст року" став колумбійський нападник Радамель Фалькао.
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