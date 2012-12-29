У Дубаї назвали найкращого футбольного тренера 2012 року

Моурінью отримав свій приз на гала-вечорі в Дубаї, що відбувся в готелі Hotel Burj Califa de Dubai.

До складу журі входили віце-президент "Мілана" Адріано Галліані, президент "Порту" Пінту да Кошта, генеральний директор мадридського "Атлетіко" Мігель Анхель Хіль Марін і колишній футболіст "Реала" Луїш Фігу.

Нагадаємо, що лауреатом у номінації "Найкращий футболіст року" став колумбійський нападник Радамель Фалькао.

ТСН