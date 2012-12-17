Москва прийме фінальний матч Чемпіонату світу з футболу

Як повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України, у японському Токіо відбулося засідання виконавчого комітету Міжнародної федерації футболу (ФІФА), де вирішувався ряд нагальних питань. Зокрема, розглядалося питання проведення півфіналів та фіналів Чемпіонату світу 2018 року, який відбудеться у Росії.

Члени виконкому визначили стадіони, які мають прийняти вирішальні ігри турніру. Півфінали пройдуть у Санкт-Петербурзі та на стадіоні «Лужніки» у столиці Росії. Фінал світової першості відбудеться також на московській арені. Вона ж прийматиме стартову зустріч ЧС-2018.

Крім цього, виконком ФІФА назвав стадіони, де у 2017 році пройдуть матчі Кубка конфедерацій Росії − це поля у Казані, Сочі, Москві та Санкт-Петербурзі.

На засіданні керівники Міжнародної федерації футбольних асоціацій запровадили нові правила безпеки та охорони для стадіонів. Відтепер ФІФА буде допомагати асоціаціям та проводити семінари, у том числі і для офіцерів з безпеки стадіонів, інспектувати арени та надавати консультації з проведення «ФІФА Фан фестів». Ще одне нововведення – на кожній футбольній арені має бути дефібрилятор.