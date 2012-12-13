Український офіцер став чемпіоном світу у стрільбі
03:51, 13 грудня 2012Спорт
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Олімпійський чемпіон Пекіну, майстер спорту міжнародного класу майор Олександр Петрів із 95-ї групи спортсменів Управління спорту Міністерства оборони став чемпіоном світу серед військовослужбовців з кульової стрільби.
Олександр Петрів, фото з архіву УНІАН
Як повідомляє Урядовий портал, Чемпіонат світу з кульової стрільби серед військовослужбовців CISM, участь в якому взяли близько півтисячі армійських спортсменів з 50 країн світу, пройшов з 1 по 9 грудня у м. Гуанчжоу (Китайська Народна Республіка).
О.Петрів виборов «золото» Чемпіонату світу у вправі РП-5 (30 пострілів з 25 метрів у круглу мішень та 30 пострілів у силует) з 589 очками.
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