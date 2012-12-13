Український офіцер став чемпіоном світу у стрільбі

Як повідомляє Урядовий портал, Чемпіонат світу з кульової стрільби серед військовослужбовців CISM, участь в якому взяли близько півтисячі армійських спортсменів з 50 країн світу, пройшов з 1 по 9 грудня у м. Гуанчжоу (Китайська Народна Республіка).

О.Петрів виборов «золото» Чемпіонату світу у вправі РП-5 (30 пострілів з 25 метрів у круглу мішень та 30 пострілів у силует) з 589 очками.