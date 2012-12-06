Луческу не приховує: Шахтар провалив іспит Ювентусу

"Матч закінчився з таким результатом, що я сказав би так: хто більше хотів, той і переміг. Але я б підкреслив, що гра йшла на рівних. Мої хлопці теж діяли досить добре. Однак гра «Ювентуса» була більш агресивною, організованою і рішучою", - цитує слова тренера прес-служба ФК" Шахтар ".

На запитання, чи склав «Шахтар» іспит «Ювентусу», Луческу відповів негативно.

"Природно, не склав - не зміг, провалився. Я намагався переконати гравців, наскільки міг, але у нас не вийшло. В цілому можна сказати, що ми дійсно були по-різному мотивовані на цей поєдинок. У «Ювентуса» був свій розрахунок на матч, у нас свій", - підкреслив румунський фахівець.

Луческу також відзначив, що команди, які зайняли перші місця в групах і, відповідно, будуть суперниками «Шахтаря», його не лякають.

"Тільки «Барселона» турбує нас найбільше. До слова, деяких футболістів я хочу замінити", - підсумував тренер гірників.