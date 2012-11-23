Результати матчів Ліги Європи

Група A. Анжі - Удінезе 2:0, Ліверпуль - Янг Бойз 2:2

Після п'яти турів ніхто не може бути спокійний: так, у Анжі - 10 очок, але у Янг Бойз і Ліверпуля - по 7. У Удінезе - 4

В останньому турі 6 грудня швейцарці приймають Анжі, італійці - Ліверпуль

Група B. Атлетіко - Хапоель (Тель-Авів) 1:0, Академіка - Вікторія Пльзень 1:1

Після п'яти турів: Атлетіко 12, Вікторія 10, Академіка 5, Хапоель 1. Все вирішено ... крім першого місця. А лідери якраз і зустрінуться.

В останньому турі грають Вікторія - Атлетіко, Хапоель - Академіка

Група C. Марсель - Фенербахче 0:1, Боруссія - АЕЛ 2:0

Після п'яти турів: Фенербахче 13, Боруссія 8, Марсель 5, АЕЛ 1. Марселю потрібні ці три очки, якщо лідери просто не зіграють нічию.

В останньому турі грають Фенербахче - Боруссія, АЕЛ - Марсель

Група D. Ньюкасл - Марітіму 1:1, Брюгге - Бордо 1:2

Після п'яти турів: Бордо 10, Ньюкасл 9, Брюгге 4, Марітіму 3.

В останньому турі грають Марітіму - Брюгге, Бордо - Ньюкасл

Група E. Мельде - Копенгаген 1:2, Стяуа - Штутгарт 1:5

Після п'яти турів: Стяуа 10, Штутгарт 8, Копенгаген 7, Мельде 3. Спокійний тільки Мельде.

В останньому турі грають Копенгаген - Стяуа, Штутгарт - Мельде

Група F. ПСВ - Дніпро 1:2, АІК - Наполі - 1:1

Після п'яти турів: Дніпро 12, Наполі 9, АІК та ПСВ - по 4.

В останньому турі грають Наполі - ПСВ, Дніпро - АІК

Група G. Базель - Спортинг 3:0, Відеотон - Генк 0:1

Після п'яти турів: Генк 11, Базель 8, Відеотон 6, Спортинг 2. Спортинг і Генк - вже не мотивовані, але Генк сильніший суперник, натомість у Базеля є запас очок.

В останньому турі грають Генк - Базель, Спортинг - Відеотон

Група H. Нефтчі - Партизан 1:1, Рубін - Інтер (Мілан) 3:0

Після п'яти турів: Рубін 13, Інтер 10, Нефтчі і Партизан - по 2.

В останньому турі грають Партизан - Рубін, Інтер - Нефтчі.

Група I. Спарта (Прага) - Ліон 1:1, Хапоель (Кірьят-Шмона) - Атлетик - матч відкладений

Після п'яти турів: Ліон 13, Спарта 9, Хапоель 2, Атлетік 1. Відкладений матч вже нічого не змінить

В останньому турі грають Атлетик - Спарта, Ліон - Хапоель

Група J. Лаціо - Тоттенхем 0:0, Панатінаїкос - Марибор 1:0

Після п'яти турів: Лаціо 9, Тоттенхем 7, Панатінаїкос 5, Марибор 4. Гра в Лондоні - сутня інтрига.

В останньому турі грають Тоттенхем - Панатінаїкос, Марибор - Лаціо

Група K. Металіст - Байєр 2:0, Русенборг - Рапід (Відень) - 3:2

Після п'яти турів Металіст 13, Байєр 10, Русенборг 6, Рапід 0. Усі грають розкуто, не залежачи від результату.

В останньому турі грають Байєр - Русенборг, Рапід - Металіст

Група L. Ганновер - Твенте 0:0, Гельсінгборг - Леванте 1:3

Після п'яти турів: Ганновер 11, Леванте 10, Твенте 4, Гельсінгборг 1. Щоб валенсійська команда - вдома - не поборолася за перше місце? ..

В останньому турі грають Твенте - Хельсінгборг, Леванте - Ганновер.