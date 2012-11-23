Результати матчів Ліги Європи
Закінчилися матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА.
Група A. Анжі - Удінезе 2:0, Ліверпуль - Янг Бойз 2:2
Після п'яти турів ніхто не може бути спокійний: так, у Анжі - 10 очок, але у Янг Бойз і Ліверпуля - по 7. У Удінезе - 4
В останньому турі 6 грудня швейцарці приймають Анжі, італійці - Ліверпуль
Група B. Атлетіко - Хапоель (Тель-Авів) 1:0, Академіка - Вікторія Пльзень 1:1
Після п'яти турів: Атлетіко 12, Вікторія 10, Академіка 5, Хапоель 1. Все вирішено ... крім першого місця. А лідери якраз і зустрінуться.
В останньому турі грають Вікторія - Атлетіко, Хапоель - Академіка
Група C. Марсель - Фенербахче 0:1, Боруссія - АЕЛ 2:0
Після п'яти турів: Фенербахче 13, Боруссія 8, Марсель 5, АЕЛ 1. Марселю потрібні ці три очки, якщо лідери просто не зіграють нічию.
В останньому турі грають Фенербахче - Боруссія, АЕЛ - Марсель
Група D. Ньюкасл - Марітіму 1:1, Брюгге - Бордо 1:2
Після п'яти турів: Бордо 10, Ньюкасл 9, Брюгге 4, Марітіму 3.
В останньому турі грають Марітіму - Брюгге, Бордо - Ньюкасл
Група E. Мельде - Копенгаген 1:2, Стяуа - Штутгарт 1:5
Після п'яти турів: Стяуа 10, Штутгарт 8, Копенгаген 7, Мельде 3. Спокійний тільки Мельде.
В останньому турі грають Копенгаген - Стяуа, Штутгарт - Мельде
Група F. ПСВ - Дніпро 1:2, АІК - Наполі - 1:1
Після п'яти турів: Дніпро 12, Наполі 9, АІК та ПСВ - по 4.
В останньому турі грають Наполі - ПСВ, Дніпро - АІК
Група G. Базель - Спортинг 3:0, Відеотон - Генк 0:1
Після п'яти турів: Генк 11, Базель 8, Відеотон 6, Спортинг 2. Спортинг і Генк - вже не мотивовані, але Генк сильніший суперник, натомість у Базеля є запас очок.
В останньому турі грають Генк - Базель, Спортинг - Відеотон
Група H. Нефтчі - Партизан 1:1, Рубін - Інтер (Мілан) 3:0
Після п'яти турів: Рубін 13, Інтер 10, Нефтчі і Партизан - по 2.
В останньому турі грають Партизан - Рубін, Інтер - Нефтчі.
Група I. Спарта (Прага) - Ліон 1:1, Хапоель (Кірьят-Шмона) - Атлетик - матч відкладений
Після п'яти турів: Ліон 13, Спарта 9, Хапоель 2, Атлетік 1. Відкладений матч вже нічого не змінить
В останньому турі грають Атлетик - Спарта, Ліон - Хапоель
Група J. Лаціо - Тоттенхем 0:0, Панатінаїкос - Марибор 1:0
Після п'яти турів: Лаціо 9, Тоттенхем 7, Панатінаїкос 5, Марибор 4. Гра в Лондоні - сутня інтрига.
В останньому турі грають Тоттенхем - Панатінаїкос, Марибор - Лаціо
Група K. Металіст - Байєр 2:0, Русенборг - Рапід (Відень) - 3:2
Після п'яти турів Металіст 13, Байєр 10, Русенборг 6, Рапід 0. Усі грають розкуто, не залежачи від результату.
В останньому турі грають Байєр - Русенборг, Рапід - Металіст
Група L. Ганновер - Твенте 0:0, Гельсінгборг - Леванте 1:3
Після п'яти турів: Ганновер 11, Леванте 10, Твенте 4, Гельсінгборг 1. Щоб валенсійська команда - вдома - не поборолася за перше місце? ..
В останньому турі грають Твенте - Хельсінгборг, Леванте - Ганновер.