Блохін вважає, що збірну повинен очолити українець

Тренер київського «Динамо» Олег Блохін висловив свою думку про те, хто повинен очолити національну збірну з футболу.

На тему: Шевченко відмовився очолити збірну України

«Вважаю, що збірну України повинен тренувати наш фахівець. А ось яке з цього приводу рішення прийме федерація - не знаю. Що стосується іноземця, то я не цікавлюся чутками. Твердо переконаний: головну команду країни повинен очолювати українець. Потрібно поважати своїх тренерів», - заявив Блохін в інтерв'ю виданню «Спорт-Експрес в Україні».