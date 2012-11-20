Блохін вважає, що збірну повинен очолити українець
08:49, 20 листопада 2012Спорт
1651
Наставник київського Динамо радить шукати "серед своїх".
Блохін: треба поважати своїх тренерів
Тренер київського «Динамо» Олег Блохін висловив свою думку про те, хто повинен очолити національну збірну з футболу.
На тему: Шевченко відмовився очолити збірну України
«Вважаю, що збірну України повинен тренувати наш фахівець. А ось яке з цього приводу рішення прийме федерація - не знаю. Що стосується іноземця, то я не цікавлюся чутками. Твердо переконаний: головну команду країни повинен очолювати українець. Потрібно поважати своїх тренерів», - заявив Блохін в інтерв'ю виданню «Спорт-Експрес в Україні».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter