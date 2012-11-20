У ФК "Металург" забрали стадіон

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, прокуратура Заводського району Запоріжжя добилася скасування рішення Запорізької міськради, яким стадіон «Титан», що належить до установ позашкільної освіти, було фактично передано в одноосібне розпорядження ФК «Металург».

Прокурорська перевірка встановила, що подібна зміна умов оренди суперечить вимогам законодавства. Діти, які займаються в районному фізкультурно-оздоровчому комплексі, були позбавлені можливості займатися на стадіоні - він використовувався лише для тренувань і змагань футболістів.