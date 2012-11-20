У ФК "Металург" забрали стадіон
00:09, 20 листопада 2012Спорт
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У Запоріжжі районна прокуратура позбавила футбольний клуб «Металург» (Запоріжжя) права одноосібно користуватися стадіоном «Титан».
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, прокуратура Заводського району Запоріжжя добилася скасування рішення Запорізької міськради, яким стадіон «Титан», що належить до установ позашкільної освіти, було фактично передано в одноосібне розпорядження ФК «Металург».
Прокурорська перевірка встановила, що подібна зміна умов оренди суперечить вимогам законодавства. Діти, які займаються в районному фізкультурно-оздоровчому комплексі, були позбавлені можливості займатися на стадіоні - він використовувався лише для тренувань і змагань футболістів.
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