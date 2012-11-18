Збірна Бразилії виграла чемпіонат світу з міні-футболу

Як передає Лента.ру з посиланням на сайт ФІФА, фінальний матч відбувся 18 листопада в Бангкоку.

Перший гол у фінальному матчі був забитий лише на п'ятій хвилині другого тайму: Нету пробив точно після розиграшу кутового. Вже через п'ять хвилин іспанці зуміли відігратися (відрізнився Торрас), а ще за хвилину завдяки голу Аїкардо вийшли вперед. На 37-ій хвилині зустрічі Бразилія зрівняла рахунок - Фалькао точно пробив здалеку.

Рахунок залишився нічийним після закінчення другого тайму основного часу, в результаті команди провели два додаткові тайми по п'ять хвилин. За півтори хвилини до кінця другого додаткового тайму воротар іспанців відбив пенальті, проте за 20 секунд до фінального свистка Нету забив переможний гол з гри, оформивши дубль.

Бразилія виграла чемпіонат світу з міні-футболу вдруге поспіль (у 2008 році бразильці у фіналі домашнього чемпіонату також перемогли Іспанію). Бронзові медалі турніру, як і в 2008 році, завоювала збірна Італії, яка обіграла в матчі за третє місце Колумбію з рахунком 3:0.