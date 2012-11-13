Збірна України вийде проти болгар без Гусєва, Ярмоленка і Коноплянки

13 листопада, збірна України чартерним рейсом з Борисполя вирушила до столиці Болгарії.

В.о. головного тренера національної команди Олександр Заваров узяв на товариський матч із болгарами двадцять футболістів.

Через травми в Києві залишилися Олег Гусєв і Андрій Ярмоленко. З температурою зліг Євген Коноплянка.

По прильоту в Софію українська делегація одразу заселиться в готель і, перепочивши, ввечері проведе тренування на стадіоні "Васіл Левскі". Перед початком заняття Заваров проведе передматчеву прес-конференцію.

Матч Болгарія - Україна відбудеться в середу, 14 листопада. Початок - о 18:00.

Склад збірної України:

Воротарі: Андрій П'ятов ("Шахтар"), Рустам Худжамов ("Іллічівець"), Олександр Бандура ("Металург" Донецьк).

Захисники: В'ячеслав Шевчук, Олександр Кучер, Ярослав Ракицький (усі - "Шахтар"), Тарас Михалик, Євген Хачеріді (обидва - "Динамо"), Віталій Мандзюк, Артем Федецький (обидва - "Дніпро"), Богдан Бутко ("Іллічівець" ), Євген Селін ("Ворскла").

Півзахисники: Денис Гармаш ("Динамо"), Руслан Ротань ("Дніпро"), Сергій Назаренко ("Таврія"), Роман Безус ("Ворскла"), Тарас Степаненко ("Шахтар"), Анатолій Тимощук ("Баварія", Німеччина ).

Нападники: Євген Селезньов ("Дніпро"), Антон Шиндер ("Таврія").

ТСН