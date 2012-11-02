Воротар, який вдарив суперника в щелепу, виключений зі збірної України з футболу
22:49, 02 листопада 2012Спорт
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Воротар "Таврії" Сергій Погорілий, який вдарив гравця "Ворскли" Артема Громова, виключений зі складу збірної України.
Про це повідомляється на офіційному сайті Федерації футболу України.
С.Погорілий був включений до списку футболістів, викликаних у збірну України на товариський матч з Болгарією. Однак тепер рішенням комітету національних збірних ФФУ його в складі збірної замінить воротар "Іллічівця" Рустам Худжамов.
Причиною стала бійка між С.Погорілим і А.Громовим після закінчення матчу 1/8 фіналу Кубка України - воротар "Таврії" завдав суперникові удар кулаком в щелепу.
Як наголошується в заяві ФФУ, "вчинок голкіпера не відповідає рівневі гравця національної збірної України".
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