Воротар, який вдарив суперника в щелепу, виключений зі збірної України з футболу

Про це повідомляється на офіційному сайті Федерації футболу України.

С.Погорілий був включений до списку футболістів, викликаних у збірну України на товариський матч з Болгарією. Однак тепер рішенням комітету національних збірних ФФУ його в складі збірної замінить воротар "Іллічівця" Рустам Худжамов.

Причиною стала бійка між С.Погорілим і А.Громовим після закінчення матчу 1/8 фіналу Кубка України - воротар "Таврії" завдав суперникові удар кулаком в щелепу.

Як наголошується в заяві ФФУ, "вчинок голкіпера не відповідає рівневі гравця національної збірної України".