Шотландські фани влаштували збірній Блохіна неприємний сюрприз

У Глазго на збірну Олега Блохіна чекало декілька неприємних сюрпризів. Один з них влаштували шотландські уболівальники: побачивши українських тренерів і футболістів, вони розвернулися спиною і підняли спідниці.

Капітана збірної України у Глазго чекав окремий сюрприз. На виході з аеропорту Андрія чекав... Жозе Моурінью. Фанати Шотландії зробили картонний фото-макет екс-наставника "Челсі" у натуральну величину і просили Андрія обійнятися з фігурою тренера і сфотографуватися. Втім, Андрій був настільки заглиблений у свої думки, що навіть не помітив жартівливої заготівки фанів.

Блохін був незадоволений тим, що збірній не дали машину супроводу, і команда вимушена була майже годину добиратися на тренування через пробки.

Саме тренування, на якому всі футболісти працювали в загальній групі (у тому числі і Тимощук), для представників преси було відкрите лише перші п`ятнадцять хвилин.

Наставник українців поки так і не визначився, кого поставити у ворота (Пятова або Шовковського). Також тренер не вирішив, за якою схемою діятиме Україна (з одним, двома чи навіть трьома нападаючими).

Блохін підкреслив, що гра буде нервовою і складною. "Спочатку шотландці побіжать вперед, щоб знести оборону. Для нас головне – вистояти перші хвилини, не панікувати і не припускатися помилок. Україна точно не слабкіше за Шотландію. Ми обов`язково виграємо, якщо не помилятимемося", - сказав Блохін.

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