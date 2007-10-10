Блохін залишить збірну, якщо програє Шотландії

В середу, 10 жовтня, головний тренер збірної України Олег Блохін провів прес-конференцію на базі Динамо в Конча-Заспі, в ході якої заявив, що якщо в матчі з Шотландією не буде досягнутий позитивний результат, він залишить свій пост. Олег Блохін заявив, що за 3 дні неможливо привести до спільного знаменника, проте у разі невдачі він напише заяву про відставку, повідомляють Подробности.

Тренер збірної відзначив, що Україні, яка практично втратила шанси потрапити у фінальну частину Євро-2008, треба продовжувати набирати очки в рейтинг ФІФА, щоб потрапити в 2 корзину при жеребкуванні наступного відбору.

Блохін вважає, що працює на майбутнє, залучаючи в збірну молодих гравців, але, на його думку, не варто висмикувати з молодіжки таких гравців як Кравченко і Федорів, оскільки вона теж вирішує свої задачі. Блохін не вважає, що в збірній є гравці, які здалися, але треба дочекатися матчу з Шотландією. За словами тренера, він враховує при підготовці до гри з Шотландією втрати Хартлі і Колдуелла, але не вважає цей чинник вирішальним.

Блохін не знає, чи гратимуть разом Шевченко і Гладкий, але сказав, що точно приїде Калиниченко - у суботу. Це пов`язано з травмою Михалика і картками. Олег Блохін сказав, що вчора не тренувався капітан "Зеніту" Анатолій Тімощук, у якого травма гомілковостопного суглоба. Крім того, за словами Блохіна, не в дуже хорошому стані гравці "Дніпра".