Сьомін вважає себе найкращим тренером Динамо після Лобановського

Коментуючи заяви Ігоря Суркіса про незадовільну гру команди, Сьомін сказав, що свої завдання виконав.

"Одноразові поразки будуть. Чемпіонат України ще не закінчився, ми перебуваємо на другому місці. Ми в змозі наздогнати Шахтар і в змозі лідирувати. Були в змозі. У нас було 6 нових гравців, які практично не пройшли підготовку. Ми отримали дуже велике навантаження в цих 4 матчах кваліфікації Ліги чемпіонів. Так що цей спад був природний. І слова Ігоря Михайловича - це тільки слова", - заявив Сьомін, якого цитує football.ua.

Своє майбутнє Сьомін бачить в російському футболі.

"Бачу себе помічником російського футболу. Треба трохи відпочити, навантаження було дуже велике. У мене майже не було перерв протягом багатьох років. Визначимося зі своїм майбутнім найближчим часом. Треба ще закінчити епопею з київським Динамо. Ще раз хочу сказати: у мене від київського Динамо най-найпозитивні враження. Це щоб ніхто не подумав", - додав Сьомін.

"І, напевно, ніхто не закреслить той факт, що російський тренер був чемпіоном України. Напевно, ніхто не закреслить той факт, що російський тренер три рази виводив команду в груповий етап Ліги чемпіонів. Є і ще досягнення. На міжнародній арені я друга людина, яка набрала таку кількість очок після Валерія Васильовича Лобановського. Якщо у нього було 48, то у мене 35 очок ", - заявив "російський тренер".