Шахтар здолав Дніпро
21:22, 28 вересня 2012Спорт
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Закінчився центральний матч 10-го туру української Прем'єр-ліги у Донецьку.
Шахтар зберіг очки
У напруженому матчі 10-го туру Чемпіонату України з футболу, який ознаменувався двома вилученнями і сутичкою між футболістами, донецький Шахтар переміг Дніпро з рахунком 2:1.
Голи на рахунку Мхітаряна (13) і Срни (80) за гірників, і Ротаня (9) за дніпрян.
Нагадаємо, що сьогодні ж в іншому матчі 10-го туру київські динамівці під новим керівництвом здолали луганську Зорю - 1:0.
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