Шахтар здолав Дніпро

У напруженому матчі 10-го туру Чемпіонату України з футболу, який ознаменувався двома вилученнями і сутичкою між футболістами, донецький Шахтар переміг Дніпро з рахунком 2:1.

Голи на рахунку Мхітаряна (13) і Срни (80) за гірників, і Ротаня (9) за дніпрян.

Нагадаємо, що сьогодні ж в іншому матчі 10-го туру київські динамівці під новим керівництвом здолали луганську Зорю - 1:0.