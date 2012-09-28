Шахтар здолав Дніпро

21:22, 28 вересня 2012
Спорт
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Закінчився центральний матч 10-го туру української Прем'єр-ліги у Донецьку.

Вболівальники ФК ”Шахтар” під час матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з ФК ”Барселона”. Донецьк, 12 квітня

У напруженому матчі 10-го туру Чемпіонату України з футболу, який ознаменувався двома вилученнями і сутичкою між футболістами, донецький Шахтар переміг Дніпро з рахунком 2:1.

Голи на рахунку Мхітаряна (13) і Срни (80) за гірників, і Ротаня (9) за дніпрян.

Нагадаємо, що сьогодні ж в іншому матчі 10-го туру київські динамівці під новим керівництвом здолали луганську Зорю - 1:0.

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