Спецкомісія виявила, що тренери легкоатлетів займалися фінансовими махінаціями

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у попередньому звіті роботи комісії, який оприлюднив сьогодні на прес-конференції голова Держмолодьспорту Равіль Сафіуллін.

Згідно з рішенням комісії, вона рекомендує голові Держслужби передати до правоохоронних органів для відповідного реагування матеріали виявлених комісією фактів фінансових порушень, вчинених тренерами збірних з легкої атлетики під час проведення навчально-тренувальних зборів і змагань.

Також комісія рекомендує Держмолодьспорту достроково розірвати контракти та звільнити з посад Валерія Олександрова, який є державним тренером, за неналежне виконання посадових обов’язків та порушення пункту контракту про відповідальність за доцільне та економне використання коштів, виділених на спортивні заходи; головного тренера Олександра Апайчева - за неналежне виконання посадових обов’язків та порушення пункту контракту про контроль за діяльністю тренерів та спортсменів збірних команд; старшого тренера Костянтина Степанцова - за неналежну організацію навчально-тренувальних зборів та змагань і підробку документів; начальника команди Руслана Руссу - за неналежну організацію навчально-тренувальних зборів і змагань та підробку документів.

Р.Сафіуллін сказав, що цей звіт про роботу комісії є попереднім, згідно з ним пропонується продовжити перевірку до 5 жовтня.

Відповідаючи на запитання журналістів про відповідальність у зв’язку з виявленими фактами не тільки керівництва збірної з легкої атлетики, а й керівництва Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ), Р.Сафіуллін зазначив, що, згідно з наказом, перевірка проводилась щодо можливих фактів фінансових махінацій тренерами штатних збірних, однак про Федерацію та її керівництво не йшлося.

Голова Держслужби додав, що «Федерація рекомендує, старший державний тренер формує збірну команду, пропонує план фінансування її підготовки, який потім розглядається».

Також відповідаючи на запитання, чи міг президент Федерації легкої атлетики Валерій Борзов допустити фінансові махінації керівництва національної збірної, Р.Сафіуллін сказав, що не знає, однак зауважив, що державний тренер В.Олександров також є першим віце-президентом Федерації легкої атлетики, а головний тренер О.Апайчев – віце-президентом ФЛАУ.

Також Р.Сафіуллін зауважив, що пізніше надасть відповідь, чи погодиться Держслужба з рекомендаціями комісії і звільнить перерахованих керівників збірної.

Розповідаючи про результати перевірки, Р.Сафіуллін оприлюднив деякі факти, зокрема, за документами керівництва штатної національної збірної, з квітня 2011 року по червень 2012 року збірні з легкої атлетики проводили навчально-тренувальні збори в російському місті Кисловодськ, всього за цей час було проведено 10 зборів. Голова служби зауважив, що витрачена на проведення цієї серії зборів сума становила 3,5 млн грн.

Р.Сафіуллін повідомив, що, згідно з документами, ці збори проводилися на базі Центру підготовки армійських спортсменів Російської Федерації. За його словами, за час роботи комісії вибірково було перевірено деталі проведення одного збору, що тривав з 2 по 23 травня цього року. Держмолодьспорту надіслала відповідні запити до російських спортивних органів щодо подробиць проведення та витрат на ці збори. У своїй відповіді державні структури Росії відзначили, що вся база цього центру була перевезена, а з 27 березня 2012 року сам центр був розформований. «Немає такого закладу, про який йшлося в документах», - підсумував Р.Сафіуллін.

Також він додав, що згідно з відповіддю російських органів влади, ще під час існування цього центру розрахунки за оренду житлових приміщень, спортивних комплексів тощо проводились у російських рублях, натомість, як вказали у документах українські функціонери, розрахунки з цим центром проводились в американських доларах.

Крім того, Р.Сафіуллін додав, що під час зустрічі з ним спортсмени повідомили, що на цих зборах у Російській Федерації вони мешкали не на базі, як йдеться в документах, а в приватному секторі. Також, за їхніми словами, жодні спортивні споруди центру насправді не орендувались. Р.Сафіуллін додав, що зараз йдеться лише про один навчально-тренувальний збір. За його словами, перевірка проведення інших зборів триватиме.

Окремо Р.Сафіуллін додав, що, згідно з наданими керівництвом збірної документами, на зборах у Кисловодську були 36 спортсменів. Натомість, за його даними, 12 з цих 36 точно перебували в Україні і не перетинали кордон.

За словами Р.Сафіулліна, стосовно скарг легкоатлетів на умови перебування на навчально-спортивній базі олімпійської підготовки "Святошин", спецкомісія виявила, що під час зборів на харчування спортсменів насправді буда витрачена лише частина коштів, зазначених у документах.

Крім цього, стосовно тренувального збору в Ялті, Р.Сафіуллін повідомив, що там також перевірка виявила неповне використання коштів на потреби спортсменів і багато необхідних документів щодо використання коштів під час цього збору взагалі відсутні.

Як повідомляв УНІАН, раніше Р.Сафіуллін зустрівся з членами олімпійської збірної України з легкої атлетики, які принесли колективного листа-скаргу до Держмолодьспорту та висловили нарікання на можливі фінансові та інші порушення під час проведення навчально-тренувальних зборів і змагань у 2011-2012 рр.