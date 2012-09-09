Гран-прі Італії Формули-1 виграв чемпіон 2008 року

Як передає Motor. ru, пілот McLaren стартував з поул-позиції і пролідирував велику частину дистанції. Напарник Л.Гамілтона Дженсон Баттон їхав на другому місці, коли на задній прямій траси в Монці технічна несправність змусила його зупинити свій болід.

У результаті другим фінішував Серхіо Перес на Sauber, в очній боротьбі він випередив гонщиків Ferrari Фернандо Алонсо і Феліпе Масу. Мексиканець провів свій єдиний піт-стоп пізніше за конкурентів, що дозволило йому підійти до фінальної частини заїзду зі свіжішими шинами. Спортсмен регулярно показував кращі результати на колі, але так і не встиг наздогнати Л.Гамілтона, щоб долучитися до боротьби за перемогу.

Лідер загального заліку Ф.Алонсо стартував десятим, проте серія обгонів на початку перегонів допомогла представникові Scuderia Ferrari прорватися до першої п'ятірки. Іспанець довго боровся з Себастьяном Феттелем: в одному з епізодів гонщик Red Bull відтіснив суперника за межі дорожнього полотна, змусивши проїхати по землі. За це стюарди FIA покарали чинного чемпіона світу проїздом через піт-лейн, що відкинуло С.Феттеля за межі очкової зони. За шість кіл до фінішу гоночний інженер Себастьяна наказав йому зійти з дистанції, щоб зберегти двигун.

Ф.Масса провів кращі перегони в сезоні, фінішуючи четвертим. У першій фазі Гран-прі Італії бразилець був одним із претендентів на перше місце, але потім втратив темп і пропустив вперед Дж.Баттона і Ф.Алонсо. Першу п'ятірку замкнув Кімі Райкконен, а слідом за ним клітчастий прапор побачили пілоти Mercedes AMG Міхаель Шумахер і Ніко Росберг. Марк Веббер з Red Bull зійшов на передостанньому колі через занадто зношену гуму.

Лідерство в генеральній класифікації зберіг Ф.Алонсо, але на друге місце вийшов Л.Гамілтон. Схід С.Феттеля відкинув його на четверте місце: пілот Red Bull пропустив вперед не тільки переможця Гран-прі Італії, але й Кимі Райкконена на Lotus. Тепер трьох суперників розділяють всього два очки в загальному заліку. У Кубку конструкторів колектив Red Bull утримався на першому місці не зважаючи на нульовий результат в Монці. Scuderia Ferrari перевершила Lotus і вийшла на третю позицію.

Наступний етап Формули-1 відбудеться на вуличній трасі в Сингапурі 23 вересня.