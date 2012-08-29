У Лондоні сьогодні стартують XIV літні Паралімпійські ігри

Сьогодні в Лондоні стартують XIV літні Паралімпійські ігри, передає РІА «Новости».

Цього року в Паралімпійських іграх візьмуть участь 4,2 тисячі атлетів зі 165 країн.

Змагання включають близько 20 видів спорту, які стали можливі завдяки розвитку технологій та розробці нових пристосувань.

Провідні позиції в параліміпійському спорті займають збірні Китаю, Великої Британії та США, які завоювали на Іграх у Пекіні відповідно 88, 42 і 36 золотих медалей.

Паралімпійські ігри завершаться 9 вересня.

Як повідомляв УНІАН, Україну на Паралімпіаді представлятиме найчисленніша збірна з часів незалежності держави. До складу команди входять 155 спортсменів із 24 областей України, які змагатимуться в дванадцяти видах спорту. В цілому команда налічує 232 чол.

Порівняно з виступом на Паралімпіаді в Пекіні, склад збірної оновився на 41%, в ній 64 нових атлета.