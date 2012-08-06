На які медалі сьогодні може розраховувати Україна (програма дня)

12:10, 06 серпня 2012
Спорт
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У понеділок українські спортсмени можуть завоювати медалі в двох видах - стрільбі та спортивній гімнастиці.

Василь Ломаченко, якщо виграє свій поєдинок в 1/4 фіналу, зможе гарантувати мінімум

Українці сьогодні виступлять в таких видах: стрільба, кінний спорт, боротьба, синхронне плавання, спортивна гімнастика, велоспорт, стрибки у воду, важка атлетика, бокс і кілька видів в легкій атлетиці, пише "Сегодня".

СТРІЛЬБА

15:45 Чоловіки. Гвинтівка з трьох позицій, 50 метрів. Фінал

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

13:50 Жінки. Біг на 1500 метрів. Кваліфікація. Анжеліка Шевченко, Анна Міщенко

21:20 Жінки. Біг на 200 метрів. Кваліфікація. Христина Стуй, Марія Ремінь, Єлизавета Бризгіна

22:15 Жінки. Біг на 400 метрів з бар'єрами. Півфінали. Анна Ярощук, Анна Тітімець

КІННИЙ СПОРТ

14:00 Конкур. Індивідуальний залік. Кваліфікація № 3. Бьйорн Нагель, Кассіо Ріветт

БОРОТЬБА

15:00 Чоловіки. Греко-римський стиль. До 60 кг. Кваліфікація. Ленур Теміров (Україна) - Алмати Кебіспаев (Казахстан)

15:45 Чоловіки. Греко-римський стиль. До 84 кг. 1/8 фіналу. Василь Рачиба (Україна) - Хайкель Ачурі (Туніс)

16:05 Чоловіки. Греко-римський стиль. До 120 кг. 1/8 фіналу. Євген Орлов (Україна) - Різа Кайалп (Туреччина)

Синхронне плавання

17:00 Вільна програма. Кваліфікація. Юшко / Сидоренко

СПОРТИВНА ГІМНАСТИКА

 17:40 Чоловіки. Опорний стрибок. Фінал. Ігор Радивилів

Велотрек

18:45 Жінки. Спринт. 1/4 фіналу. Любов Шуліка (Україна) - Анна Маєрс (Австралія)

20:40 Жінки. Спринт. Гонки за 5-8 місця

СТРИБКИ У ВОДУ

21:00 Чоловіки. Трамплін, 3 метри. Кваліфікація. Олексій Пригоров, Ілля Кваша

ВАЖКА АТЛЕТИКА

17:30 Чоловіки. 105 кг. Фінал В. Сергій Тагіров

21:00 Чоловіки. 105 кг. Фінал А. Олексій Торохтій

БОКС

22:30 Чоловіки. До 60 кг. 1/4 фіналу. Василь Ломаченко (Україна) - Фелікс Вердейо Санчес (Пуерто-Рико)

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