На які медалі сьогодні може розраховувати Україна (програма дня)

У понеділок українські спортсмени можуть завоювати медалі в двох видах - стрільбі та спортивній гімнастиці.

Українці сьогодні виступлять в таких видах: стрільба, кінний спорт, боротьба, синхронне плавання, спортивна гімнастика, велоспорт, стрибки у воду, важка атлетика, бокс і кілька видів в легкій атлетиці, пише "Сегодня". СТРІЛЬБА 15:45 Чоловіки. Гвинтівка з трьох позицій, 50 метрів. Фінал ЛЕГКА АТЛЕТИКА 13:50 Жінки. Біг на 1500 метрів. Кваліфікація. Анжеліка Шевченко, Анна Міщенко 21:20 Жінки. Біг на 200 метрів. Кваліфікація. Христина Стуй, Марія Ремінь, Єлизавета Бризгіна 22:15 Жінки. Біг на 400 метрів з бар'єрами. Півфінали. Анна Ярощук, Анна Тітімець КІННИЙ СПОРТ 14:00 Конкур. Індивідуальний залік. Кваліфікація № 3. Бьйорн Нагель, Кассіо Ріветт БОРОТЬБА 15:00 Чоловіки. Греко-римський стиль. До 60 кг. Кваліфікація. Ленур Теміров (Україна) - Алмати Кебіспаев (Казахстан) 15:45 Чоловіки. Греко-римський стиль. До 84 кг. 1/8 фіналу. Василь Рачиба (Україна) - Хайкель Ачурі (Туніс) 16:05 Чоловіки. Греко-римський стиль. До 120 кг. 1/8 фіналу. Євген Орлов (Україна) - Різа Кайалп (Туреччина) Синхронне плавання 17:00 Вільна програма. Кваліфікація. Юшко / Сидоренко СПОРТИВНА ГІМНАСТИКА 17:40 Чоловіки. Опорний стрибок. Фінал. Ігор Радивилів Велотрек 18:45 Жінки. Спринт. 1/4 фіналу. Любов Шуліка (Україна) - Анна Маєрс (Австралія) 20:40 Жінки. Спринт. Гонки за 5-8 місця СТРИБКИ У ВОДУ 21:00 Чоловіки. Трамплін, 3 метри. Кваліфікація. Олексій Пригоров, Ілля Кваша ВАЖКА АТЛЕТИКА 17:30 Чоловіки. 105 кг. Фінал В. Сергій Тагіров 21:00 Чоловіки. 105 кг. Фінал А. Олексій Торохтій БОКС 22:30 Чоловіки. До 60 кг. 1/4 фіналу. Василь Ломаченко (Україна) - Фелікс Вердейо Санчес (Пуерто-Рико)

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