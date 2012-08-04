Спринтер з ампутованими ногами вийшов до півфіналу Олімпіади
19:15, 04 серпня 2012Спорт
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25-річний чотирикратний паралімпійський чемпіон південноафриканець Оскар Пісторіус, який позбувся ніг невдовзі після народження, у суботу фінішував другим у 400-метровому забігу.
Пісторіус увійшов в історію
Про це повідомляє BBC Україна
Його час 45,44 сек. виводить бігуна до півфіналу, запланованого на неділю.
Українець Віталій Бутрим фінішував з часом 47,62 сек. і вибув зі змагань.
"Дуже дякую всім, хто підтримав мене. Дуже дякую своїй родині – я бачив бабулю на трибунах. Це просто неймовірні враження. Трибуни неймовірні. Я так багато разів бігав у Британії, що вона стала для мене другим домом", - сказав спортсмен.
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