Спринтер з ампутованими ногами вийшов до півфіналу Олімпіади

Про це повідомляє BBC Україна

Його час 45,44 сек. виводить бігуна до півфіналу, запланованого на неділю.

Українець Віталій Бутрим фінішував з часом 47,62 сек. і вибув зі змагань.

"Дуже дякую всім, хто підтримав мене. Дуже дякую своїй родині – я бачив бабулю на трибунах. Це просто неймовірні враження. Трибуни неймовірні. Я так багато разів бігав у Британії, що вона стала для мене другим домом", - сказав спортсмен.