Спринтер з ампутованими ногами вийшов до півфіналу Олімпіади

19:15, 04 серпня 2012
Спорт
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25-річний чотирикратний паралімпійський чемпіон південноафриканець Оскар Пісторіус, який позбувся ніг невдовзі після народження, у суботу фінішував другим у 400-метровому забігу.

Пісторіус увійшов в історію

Про це повідомляє BBC Україна

 Його час 45,44 сек. виводить бігуна до півфіналу, запланованого на неділю.

Українець Віталій Бутрим фінішував з часом 47,62 сек. і вибув зі змагань.

"Дуже дякую всім, хто підтримав мене. Дуже дякую своїй родині – я бачив бабулю на трибунах. Це просто неймовірні враження. Трибуни неймовірні. Я так багато разів бігав у Британії, що вона стала для мене другим домом", - сказав спортсмен.

 

 

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