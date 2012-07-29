На Олімпіаді в Лондоні стався перший суддівський скандал

На Іграх в Лондоні стався перший суддівський скандал, що завершився на користь спортсмена.

Як передає lenta.ru, чемпіон Олімпіади-2008 в Пекіні південнокорейський плавець Пак Тхе Хван відвоював місце у фіналі Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні на дистанції 400 метрів вільним стилем. Пака було дискваліфіковано за фальстарт у попередньому запливі, але він подав апеляцію, яку було задоволено.

Спочатку апеляцію південнокорейця було відхилено суддею змагань, але потім Міжнародна федерація плавання (FINA) допустила Пака до участі у фінальному запливі, повідомляє Agence France-Presse.

Пак показав в попередніх запливах четвертий результат (три хвилини і 46,68 секунди). Включення корейця до числа фіналістів означає, що за медалі не зможе позмагатися канадієць Райан Кокрейн, який потрапив у фінал з восьмим результатом.

Кращий результат у попередніх запливах на 400 метрів вільним стилем показав японець Сунь Ян. Він проплив дистанцію за три хвилини і 45,07 секунди.