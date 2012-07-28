Три важкоатлети на Олімпіаді спіймалися на допінгу

Як передає Associated Press, в їх крові виявили заборонені препарати. Усі троє дискваліфіковано і зняті з участі в Олімпіаді.

Це вже не перший допінговий скандал на Олімпіаді-2012, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Так, 26 липня стало відомо про дискваліфікацію чинного чемпіона світу грецького стрибуна у висоту Дімітріса Хондрокукіса. Також від участі в Іграх усунений угорський метальник диска Золтан Коваго.