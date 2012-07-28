Три важкоатлети на Олімпіаді спіймалися на допінгу
09:51, 28 липня 2012Спорт
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Двоє турецьких важкоатлетів Фатих Байдар та Ібрагім Арат, а також албанець Хусен Пулаку напередодні зняті з участі в Олімпійських іграх в Лондоні за вживання допінгу.
Як передає Associated Press, в їх крові виявили заборонені препарати. Усі троє дискваліфіковано і зняті з участі в Олімпіаді.
Це вже не перший допінговий скандал на Олімпіаді-2012, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Так, 26 липня стало відомо про дискваліфікацію чинного чемпіона світу грецького стрибуна у висоту Дімітріса Хондрокукіса. Також від участі в Іграх усунений угорський метальник диска Золтан Коваго.
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