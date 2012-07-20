Кривбас отримав другу перемогу на старті сезону
21:54, 20 липня 2012Спорт
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Криворізький "Кривбас" здобув другу поспіль перемогу на старті чемпіонату України.
У матчі другого туру криворожці обіграли одеський "Чорноморець" з рахунком 1:0.
Єдиний гол забив Джаба Канкава у середині першого тайму. Грузинський легіонер пройшов чотирьох суперників і віддав пас на лівий фланг на Бартуловича. Той розхитав захисника і прострілив у воротарський майданчик, куди прибіг Канкава. Грузинський нападник ударом в дотик пробив Безотосного, пише ТСН.
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