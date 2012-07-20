Кривбас отримав другу перемогу на старті сезону

У матчі другого туру криворожці обіграли одеський "Чорноморець" з рахунком 1:0.

Єдиний гол забив Джаба Канкава у середині першого тайму. Грузинський легіонер пройшов чотирьох суперників і віддав пас на лівий фланг на Бартуловича. Той розхитав захисника і прострілив у воротарський майданчик, куди прибіг Канкава. Грузинський нападник ударом в дотик пробив Безотосного, пише ТСН.