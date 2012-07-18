Платіні подякував Януковичу за «приголомшливий успіх»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

«Від імені Виконавчого комітету УЄФА та від себе особисто хотів би висловити Вам мою щиру подяку за ті великі зусилля, яких було докладено українською владою для ідеального проведення матчів Євро-2012», - йдеться у листі М.Платіні.

Президент УЄФА наголосив, що «турнір здобув приголомшливий успіх на всіх рівнях».

Він також висловив сподівання, що Євро-2012 залишиться в пам’яті українців та стане джерелом натхнення для майбутніх поколінь у контексті подальшого розвитку спорту та збереження цінностей, які він сповідує.

«Я також бажаю, щоб розбудова інфраструктури, яка була необхідна для проведення турніру, вписувалася в стратегію довготривалого розвитку», - зазначив М.Платіні.