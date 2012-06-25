Помер фанат, який спробував подивитися всі ігри Євро-2012

Китайський фанат футболу, який спробував подивитися всі ігри Євро-2012, помер після 11 ночей без сну. Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на The Telegraph.

Протягом півтора тижня ночами Цзян Сяошань дивився всі ігри групового етапу турніру, а вдень йшов на роботу. Необхідність дивитися футбол по ночах була викликана різницею в часі між Китаєм і країнами, що приймають турнір, - Україна і Польщею.

Уболівальник помер від виснаження 19 червня після матчу Ірландія - Італія уві сні.